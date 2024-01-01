بابا الفاتيكان فى ليلة رأس السنة: نواصل صلاتنا لمن يعانون الحرب فى غزة وأوكرانيا

فاطمة شوقى

تحدث بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، فى ليلة رأس السنة وآخر دقائق فى عام 2023، مرة آخرى عن معاناة أولئك الذين يعيشون فى البلدان التى دمرها العنف، قائلا: "دعونا نواصل الصلاة من أجل الذين يعانون من الحرب فى أوكرانيا وفلسطين، وآخرون كثيرون.

ووفقل لموقع الفاتيكان نيوز، قال البابا "في نهاية العام، دعونا نتحلى بالشجاعة لنسأل أنفسنا: "كم عدد الأرواح البشرية التي أزهقت بسبب الصراعات المسلحة؟ كم عدد القتلى؟ وكم دمار، وكم معاناة، وكم فقر؟ ومن له مصلحة في هذه الصراعات فليستمع إلى صوت الضمير؟".

وفي نهاية عام 2023، ترأس بابا الفاتيكان صلاة الغروب الأول وصلاة القيامة في كاتدرائية القديس بطرس، متأملًا في مثال الشكر والرجاء الذي قدمته السيدة العذراء مريم.

وكان البابا فرانسيس دعا مرارا دعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدا ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وإيصال المساعدات لغزة ومعالجة الوضع الإنساني، وذلك خلال الاسبوع الماضى حيث كان يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.