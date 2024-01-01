انقطاع مياه الشرب بمدينة طوخ في القليوبية بسبب كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، وجود كسر بخط مياه رئيسي قطر 10 بوصة بميدان الحرازية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع مصرف الحصة وتكدس المياه بالشارع وبعض الشوارع الجانبية، وانقطاع المياه بالمدينة.

ومن ناحيته أكد اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، أن غرفة الأزمات والطوارئ بمجلس المدينة تلقت بلاغا بوجود وجود كسر بخط مياه رئيسي قطر 10 بوصة بميدان الحرازية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع مصرف الحصة وتكدس المياه بالشارع وبعض الشوارع الجانبية، وانقطاع المياه بالمدينة.

وتابع رئيس المدينة، أنه فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن التعامل الفوري مع بلاغات الطوارئ والأزمات وتحت إشراف حمادة وهدان، وخليل عبد العظيم نائبي رئيس المركز والمدينة، تم التحرك الفوري والدفع بسيارات شفط المياه بالاشتراك مع سيارات شركة المياه والصرف الصحي وفتح بيارات الصرف الصحي لتصريف المياه وفتح الشارع أمام حركة المواطنين، فيما تم التوجيه بتحرك أطقم الصيانة فورا لإصلاح العطل.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جارئ العمل على قدم وسائق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الفرق الفنية لأعمال صيانة وإصلاح الكسر بالخط، والعمل على إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من صلاحية المياه للاستعمال.