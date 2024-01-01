انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كليات جامعة بنها الأهلية اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمى 2023-2024، اليوم الإثنين، بكليات جامعة بنها الأهلية بالعبور، وفقا لما أعلنه مجلس أمناء الجامعة.

وأوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على جدول الامتحانات من خلال الرابط التالى :https://bnu.edu.eg/page/exam_timetable.

وأعرب مجلس أمناء جامعة بنها الجامعة، عن أمنياته وأمنيات هيئة التدريس لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، موضحا أنه جرى إعلان جداول الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات، فيما أقر مجلس الجامعة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتابع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.

كما وجه، بالعمل على تفادى حدوث أية معوقات أو شكاوى، مشيرا إلى أنه جرى وضع قواعد وإجراءات صارمة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، حيث أن الامتحانات بالكليات والفرق الدراسية والبرامج المختلفة من المقررات الدراسية التى درسها الطلاب، مؤكدا تقديم الدعم الكامل والمستمر من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.