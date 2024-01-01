انتقادات لشركة صينية طلبت من الموظفات وضع مكياج خفيف لتحفيز زملائهن الذكور

كتب خالد إبراهيم

تعرضت شركة صينية لانتقادات لأنها طلبت من موظفاتها وضع مكياج خفيف فى العمل لأنه "يحفز" زملائهن الذكور، حيث أرسل رئيس الشركة من شنتشن فى جنوب شرق الصين الرسالة، لكنه حذفها لاحقا مدعيًا أنها مجرد مزحة أسيء فهمها.

فى 30 نوفمبر، بدأ لو، وهو مسؤول تنفيذى فى الشركة، محادثة جماعية مع فريقه على WeChat، والذى ضم 5 نساء، وفى مرحلة ما طلب من الموظفات البدء فى وضع مستحضرات التجميل، وكتب لوه: "سيداتى، يرجى وضع مكياج خفيف للعمل اعتبارًا من ديسمبر لتحفيز فريقنا.. سيقوم السادة لدينا بتمويل جماعى لاستضافة السيدات لتناول الشاى بعد الظهر"، وفقا لـ scmp.

وبعد فترة، أدرك "لو" أنه لم يتلق أى رد من المجموعة، فأعاد إرسال الرسالة للتأكيد على أهميتها، وهددهن: "من فضلكم قمن بالرد عندما تتلقين الرسالة، وإلا سيتم تخفيض مكافآت الأداء الخاصة بكن".

انتشرت رسالة "لو" على نطاق واسع بعد أن تمت مشاركتها عبر الإنترنت من قبل أحد المؤثرين وهو صديق لموظف مجهول الهوية، وبعد أن تناولت وسائل الإعلام المحلية القصة، قال "لو" إنه لم يكن جادًا.



شركة صينية

وعندما سُئل عما إذا كان قد أرسل الرسالة، لم ينكرها المسؤول التنفيذى، لكنه ادعى أنه أسيء فهمها، قائلا: "إنها مجرد مزحة، وقد قمنا بإزالتها، الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل"، وأضاف "لو" أن الموظفين الذين يطلقون النكات على WeChat يحدث من وقت لآخر، وكذلك بشكل شخصى، وأن الموظفين يستمتعون مع بعضهم البعض.

وبالإضافة إلى ذلك، قال "لو" إن معظم الموظفين البالغ عددهم 300 موظف كانوا من الرجال، واعترف بأنه نظرا لأن الجميع يركزون بشدة على العمل، فإن الشركة غالبا ما تتجاهل احتياجات موظفاتها، ونتيجة لذلك، اتخذت الشركة فى كثير من الأحيان تدابير لتقديم المزيد من المزايا للموظفات، وأثارت القصة موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.

ولم يكن هذا الموقف فريد من نوعه، حيث أنه قبل شهرين، هدد مدير فى شركة فى جنوب شرق الصين بإلغاء عطلات نهاية الأسبوع لأن موظفيه تجاهلوا الرسائل التى أرسلها إليهم خلال إجازة لمدة يومين.