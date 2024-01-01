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اليوم.. صرف السلع الغدائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير

الإثنين، 01 يناير 2024 08:00 ص
اليوم.. صرف السلع الغدائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير السلع الغذائية - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، صرف السلع الغذائية  المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير  2024  حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين ، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي " على مستوى الجمهورية.
 
وتصرف وزارة التموين السلع الغدائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث تصرف السكر بسعر 12.6 جنيه والزيت الطعام بـ 30 جنيها عبوة 800 جرام والأرز بسعر 12.6 جنيه ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين. 
 
 
 
 
 






وزارة التموين

السلع التموينية المدعمة

سلع بطاقات التموين

السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين

سلع بطاقات التموين ليناير 2024



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