اليوم.. صرف السلع الغدائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير

كتب ـ مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024 حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين ، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي " على مستوى الجمهورية.

وتصرف وزارة التموين السلع الغدائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث تصرف السكر بسعر 12.6 جنيه والزيت الطعام بـ 30 جنيها عبوة 800 جرام والأرز بسعر 12.6 جنيه ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين.