الوحدات الصحية بالشرقية استقبلت ما يقرب من 12 مليون مريض لتلقي الرعاية الطيبة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية.

قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية، والبالغ عددهم 489وحدة، الخدمات الطبية لعدد 11 مليون و 761 الف 784 مواطن متردد عليها، وذلك خلال عام.

وتنوعت الخدمات الطبية بين توقيع الكشف الطبي بعيادات طب الأسرة لهذه المراكز والوحدات على 284 الف 7289 مريض، وعيادات الأسنان 694 الف 325 مريض، والتعامل مع 118 الف 369 مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة لخدمات متابعة الحوامل الجدد بواقع 97577 سيدة، والحوامل المترددة بواقع 279808 سيدة، وخدمات متابعة الأطفال لـ 1133160 طفل، وتقديم التطعيمات الروتينية لعدد1206398 طفل، هذا بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد2625399 سيدة، والخدمات المعملية لـعدد 2759459 مواطن.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر للدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.