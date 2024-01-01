وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن التبادل تم بشكل متزامن من خلال القنوات الدبلوماسية فى نيودلهى وإسلام آباد .. وذلك حسبما ذكرت شبكة (إن دي تي في) الهندية.

ووقعت الاتفاقية في 31 ديسمبر عام 1988، وتلزم الجانبين بإبلاغ بعضهما البعض عن المنشآت والمرافق النووية بشكل دوري في شهر يناير من كل عام كي تغطيها الاتفاقية ، ويعد هذا التبادل الثالث والثلاثين للقوائم بين البلدين.

