اليوم السابع
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البداية من الإسماعيلية..

النيابة العامة تتيح للمحامين الحصول على الأوراق الرسمية إلكترونيا

الإثنين، 01 يناير 2024 12:17 م
النيابة العامة تتيح للمحامين الحصول على الأوراق الرسمية إلكترونيا المستشار محمد شوقى النائب العام
كتب ــ إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أطلق النائب العام المستشار محمد شوقي، المرحلة الأولى من "خدمات النيابات الجنائية" والتي تُقدم النيابة العامة من خلالها، عبر بوابتها الإلكترونية، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية لذوي الشأن من المحامين.
 
وذكرت النيابة العامة أن إطلاق الخدمة يأتي في ضوء استراتيجية النيابة نحو التحول الرقمي؛ تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.
 
وأوضحت أن النائب العام المستشار محمد شوقي عقد لقاءً مع نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم خلاله إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشمل تقديم النيابة العامة خدمة الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص.
 
وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة بدأ مرحلته التجريبية بنيابات محافظة الإسماعيلية، ليتم تباعًا الإعلان عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.






النيابة العامة

حصول المحامين على الارواق الرسمية

الاوراق الرسمية من النيابة العامة

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الحصول على الوراق الكترونيا




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