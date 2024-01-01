المغرب: إحباط عملية تهريب دولية لأكثر من 362 كيلوجرامًا من مخدر الكوكايين

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أحبطت سلطات الأمن والجمارك المغربية، بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، اليوم الاثنين، عملية تهريب دولي لشحنة كبيرة من المخدرات، وضبطت 362.950 كيلوجرام من مخدر الكوكايين كانت موجهة إلى المغرب.



وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات، المكونة من "16 رزمة"، مخبأة بعناية بمقصورة وهيكل شاحنة للنقل الدولي للبضائع بالمغرب، مباشرة بعد وصولها إلى المعبر الحدودي الكركرات قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، كما تم القبض على سائق هذه الشاحنة ومساعده، وهما مواطنان مغربيان.



وأضاف البيان، أنه تم إخضاع السائق المشتبه فيه ومساعده للتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا القبض على جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.



وأشار إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها سلطات الأمن المغربي لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.