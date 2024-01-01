المستشار مسعد عبد المقصود: انخفاض قضايا التحكيم ضد مصر بالخارج من 35 لـ5 فقط

كتب أحمد إسماعيل ـ تصوير كريم عبد العزيز

قال المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قسم المنازعات الخارجية لم يخسر قضية تحكيم واحدة فى القضايا التى إقامتها ضد الدولة المصرية بالخارج خلال السنوات السابقة الماضية.

وأوضح المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن الهيئة لديها قسمًا خاصًا بالمنازعات الخارجية، ونظرًا لأهميته فإنه يكون تحت رئاسته وإشرافه المباشر والشخصي، ويضم نخبة من المستشارين الأكفاء ممن يجيدون اللغات الإنجليزية والفرنسية وذلك لتولي الدفاع عن الدولة المصرية في الخارج في كافة التحكيمات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، مشيرا إلى أن هذا القسم لم يخسر أية قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج طوال السنوات السابقة الماضية.

وتابع أن الدولة المصرية كانت قد تعرضت لهجمة شرسة في مجال القضايا والتحكيمات الدولية الاستثمارية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية حتى بلغ عدد تلك التحكيمات في الفترة السابقة ما يربو على 35 قضية دولية، وبفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية نحو تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين أدى ذلك إلى انخفاض القضايا التحكيمية المقامة ضد الدولة المصرية إلى 5 قضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الإكسيد، وقضيتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي - هولندا، وثلاث قضايا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة أمام محاكم أمريكية وأوروبية.

ونجحت الهيئة في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية بموجب الأحكام الصادرة لصالحها في الفترة من 1 يناير 2011 حتى 30 يوليو 2023، مبلغ 11.827.572.150 دولار أمريكي، ومبلغ 410.000.000 يورو، ومبلغ 601.654.906 ين ياباني، وتعادل هذه المبالغ 396.047.112.367 جنيه مصري، (ثلاثمائة وستة وتسعون مليار وسبعة وأربعون مليون ومائة وأثنى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وستون جنيه).