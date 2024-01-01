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القاهرة الإخبارية: 82 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

الإثنين، 01 يناير 2024 03:48 م
القاهرة الإخبارية: 82 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح معبر رفح
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن 82 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأضاف مراسل القناة، أن معبر رفح يستقبل 15 مصابا و300 من مزدوجي الجنسية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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