اليوم السابع
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الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 آلية إسرائيلية وقتل 16 جنديا وإصابة آخرين

الإثنين، 01 يناير 2024 09:04 م
الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 آلية إسرائيلية وقتل 16 جنديا وإصابة آخرين دبابة إسرائيلية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير 71 آلية إسرائيلية، خلال أربعة أيام ماضية، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية، ومقتل 16 جنديًا إسرائيليا وإصابة العشرات الآخرين.

وقالت الفصائل في بيان اليوم الإثنين، إنه تم "تفجير منزلين ونفقين وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال إضافة لعمليتي قنص واستهدفنا مروحية، إضافة لتنفيذ عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مقاتلونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى".

وأضافت: "كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90"







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