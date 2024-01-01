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بعد تحقيق اليوم السابع..

"العربي لحقوق الإنسان" يطالب بفتح تحقيق حول "المقابر السرية" لجثامين شهداء غزة

الإثنين، 01 يناير 2024 04:28 م
"العربي لحقوق الإنسان" يطالب بفتح تحقيق حول "المقابر السرية" لجثامين شهداء غزة عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان
كتبت مروة محمود الياس

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أشاد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، بالدور الذى تقوم به الصحافة المصرية والعربية بشكل عام، وجريدة "اليوم السابع" بشكل خاص، لكشفها عن مجازر الكيان الصهيوني التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من الشهداء الفلسطينيين والمنشور في عددها الورقي يوم الجمعة الماضية .

وقال عبد الجواد أحمد إن رصد "اليوم السابع" في تحقيقها لسرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء الفلسطينيين والاستيلاء  على أعضائها وجلودها، لتغذية "بنك الجلد الاسرائيلى"، هو تأكيد على ثبوت جريمة التمثيل بالجثامين، ليس فقط بما يتعارض مع المواثيق الدوليه، ولكنه تعارض صارخ أيضًا مع مبادئ الأديان السماوية والإنسانية، واصفًا هذه الجرائم التي يجب أن تسجل في التاريخ على أنها "الأبشع"، مؤكدًا أنه قد سبق لقوات الاحتلال الإسرائيلي - وفقا للإحصائيات الرسمية  - احتجاز أكثر من 400 جثمان شهيد فلسطيني مر على بعضها أكثر من 40 عامًا من الوفاة .

وطالب رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، بتحرك جاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حد حيال تلك الجريمة البشعة، ومحاكمة دولية جنائية للكيان الصهيونى عن جرائمه، والتحقيق المستقل والكامل حول  المقابر السرية التى تعرف بـ"مقابر الأرقام" والغموض حولها، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استغل الجثامين على الدوام كورقة ضغط على الفلسطينيين في العديد من المفاوضات.







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