الطاقة النووية اليابانية: لا تقارير عن وصول موجات مد تسونامى للمحطات النووية

وكالات

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية، أنه لا يوجد تقارير عن وصول موجات مد تسونامي للمحطات النووية، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت حذرت اليابان من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها مبدئيا 7.4 درجة.

وحذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة NHK TV من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما).

وحثت أيضاً الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.