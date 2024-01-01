الصحة: حملة متحدون ضد التدخين وصلت لـ50 مليون شخص فى 4 دول نصفهم بمصر

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم خدمات صحية في العيادات الخارجية للصحة النفسية لأكثر من 729 ألف مواطن وفى الأقسام الداخلية لـ6655 مريض إدمان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن حملة متحدون ضد التدخين وصلت لـ 50 مليون شخص فى مصر والأردن والعراق وفلسطين، وأن حوالى نصفهم فى مصر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم استقبال 5328 مكالمة بالخط الساخن 16805 للرد على استفسارات المرضى والمواطنين بالمجان.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أن هناك لجان لمتابعة ورصد أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين في حقوق المرضى، تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكذلك المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية.

ولفتت إلى أن الهدف الأساسي للجلسة، هو رفع الوعي العام بالصحة النفسية والعقلية، وأماكن تقديم خدماتها وأهمية إدماج المرضى وأسرهم داخل المجتمع، بعيدا عن منهجية العزل والإقصاء والوصم الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في عملية تقييم ومتابعة جودة خدمات الصحة النفسية والعقلية المرتكزة علي النهج الحقوقي.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن وزارة الصحة والسكان تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث أنه تم إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، فضلاً عن إدراجها ضمن الفحوصات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.