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الصحة العراقية: مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بطلق نارى خلال احتفالات رأس السنة

الإثنين، 01 يناير 2024 12:12 م
الصحة العراقية: مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بطلق نارى خلال احتفالات رأس السنة رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، مصرع مواطن وإصابة 16 آخرين بطلق نارى خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.
 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن مستشفيات العراق سجلت 17 إصابة بطلق ناري، بينها حالة وفاة فى احتفالات رأس السنة الليلة الماضية، مبينا أن أعداد الإصابات المسجلة لهذا العام هي أقل نسبيا من السنوات السابقة.

وكان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى قد هنأ -في وقت سابق- العراقيين بالعام الجديد، قائلا "عامنا الجديد سيكون عام الإنجازات وسيكون عام تحويل الخُطط إلى واقع عمل، وقطف ثمار الجهد وحصاده، بما يلبي طموح مواطنينا في كل مكان".







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