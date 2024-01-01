الصحة: إدخال جهاز بصمة العين فى 11 مركزا خاصا بزراعة الأعضاء

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم ادخال جهاز بصمة العين فى 11 مركزا خاصا بزراعة الأعضاء، للتأكد من هوية المتبرع والمريض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على 488 حالة زرع كبد و1281 موافقة على عمليات زراعة الكلى، كما تم رفع سن المتبرع بالكلى لـ60 عاما وفتح باب الاستثناء من شرط السن حال سماح الحالة الصحية للمتبرع.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم استلام 58 نموذج وصية و15 توكيلا بالشهر العقارى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفا، أنه حتى اليوم يتَعَامَل مع عمليات الزرع من شخص حى إلى شخص حى آخر رغم أن القانون المنظم للزرع أجاز الزرع من الوفيات إلى الأحياء، وهناك بعض الاستجابات ثقافية فيما يتعلق بذلك، وقُدِّمَت تسهيلات للتوصية للتبرع بالأعضاء من خلال النماذج بعد الوفاة.

وذكر "عبدالغفار"، أن التوصية لنقل الأعضاء كان يشترط بأن تكون التوصية بالشهر العقارى، إلا أن وزير العدل وجه العاملين بالشهر العقارى بتسهيل ذلك، وهناك اليوم إمكانية بالتوصية للتبرع وزارة الصحة والسكان من خلال نموذج معد لذلك، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم على الأرض عملية زراعة من متوفى قد أوصى بالتبرع للأحياء لافتا إلى أن قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع، لكن الانتظار يأتى من مسألة وجود المتبرع المناسب والذى به توافق فى العضو الذى يتبرع به مع المتبرع الآخر، ومن ثم الانتظار فى مسألة الزرع مرتبط بالمتبرع والتوافق بين المتبرع والمتبرع له من الناحية الطبية.