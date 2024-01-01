السر فى الأرباح.. كيف استولى مستريح التطبيقات الإلكترونية على أموال المواطنين؟

كشفت التحقيقات مع المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها نظير مقابل مادي من خلال المحافظ الإلكترونية، عن تفاصيل وكواليس الواقعة.
المتهم أوهم ضحايها واستولى على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.
المتهم اعترف بارتكابه للواقعة وأقر بقيامه باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا أن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.
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