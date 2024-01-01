السر فى الأرباح.. كيف استولى مستريح التطبيقات الإلكترونية على أموال المواطنين؟

كتب أحمد حسني

كشفت التحقيقات مع المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها نظير مقابل مادي من خلال المحافظ الإلكترونية، عن تفاصيل وكواليس الواقعة.

المتهم أوهم ضحايها واستولى على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.