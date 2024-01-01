اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 05:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الصيني: بلادنا مضت قدما بتصميم ومثابرة في عام 2023

الإثنين، 01 يناير 2024 05:00 ص
الرئيس الصيني: بلادنا مضت قدما بتصميم ومثابرة في عام 2023 الرئيس الصيني شين جين بينج
أ ش أ

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قدم الرئيس الصيني شي جين بينج تهانيه لمواطني بلاده بالعام الجديد، وأعرب عن ثقته الكاملة في المستقبل.

وقال شي في رسالته للعام الجديد 2024: "مع ارتفاع الطاقة بعد الانقلاب الشتوي، نحن على وشك توديع العام القديم وبدء العام الجديد.. أتقدم بأطيب تمنياتي بالعام الجديد لكل واحد منكم"، بحسب وكالة الأنباء الصينية

وأكد شي أن الصين مضت قدما بتصميم ومثابرة في عام 2023، مضيفا: "سنتذكر هذا العام باعتباره عاما من العمل الجاد والمثابرة. ومع المضي قدما، لدينا ثقة كاملة في المستقبل".

وقال الرئيس الصيني إن عام 2023 شهد تغلب الاقتصاد الصيني على العاصفة وأصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".

وأشار إلى أنه بينما حققت الصين انتقالا سلسا في جهود الاستجابة لكوفيد-19، فقد حافظ اقتصادها على زخم التعافي، وتم إحراز تقدم مطرد في متابعة التنمية عالية الجودة في عام 2023.







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