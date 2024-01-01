وقالت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان لها اليوم - إنها تطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطينى وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، " يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان "بلفور" الذى أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة، متابعة "كما أننا نعتبر توني بلير شخصاً غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".