وذكر أوليشوك - في تصريح نشره عبر تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - قبل عام، في ليلة رأس السنة، دمر المدافعون عن السماء 45 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي أطلق عددًا قياسيًا من ذخائر المُسيرات من طراز "شاهد" فوق سماء أوكرانيا في الساعات الأخيرة.

وأضاف أن المُسيرات الروسية جاءت في موجات من أربعة اتجاهات: منطقة تشودا كيب وبالاكلافا في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا وكورسك وبريمورسكو-أختارسك في روسيا. كما تم إطلاق إجمالي 90 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136/131 للجيش الروسي.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس أربعة صواريخ من طراز S-300 على إقليم خاركيف، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ مضادة للإشعاع من طراز Kh-31P وصاروخ من طراز Kh-59 من المناطق المحتلة مؤقتًا في إقليمي خيرسون وزابوروجيا.

وأكد المسئول الأوكراني أن صافرات الإنذار انطلقت من الغارات الجوية في معظم المناطق الأوكرانية وقد عملت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية حرفيًا في جميع أنحاء البلاد، بينما قامت مجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع والطائرات المقاتلة ووحدات صواريخ أرض جو التابعة للقوات الجوية بتضافر جهودها لصد الهجوم الجوي للروسي.

