وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الإرهابيين كانا يخططان لزرع ألغام أرضية تستهدف الرعاة والسكان المحليين هناك، مشيرة إلى أن الإرهابيين سيتم تسليمهما إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.

يذكر أن قوات الجيش الصومالى تواصل عملياتها الملاحقة ضد الميليشيات الإرهابية فى المناطق الريفية النائية بجنوب ووسط البلاد.