الجيزة: افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ترعة المريوطية العام الجارى

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن موعد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية، مشيرة إلى أنها تسعى لإنجاز العديد من المشروعات الهامة خلال عام 2024 لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أسوة بما شهده عام 2023 المنقضي من مشروعات قومية هامة في مختلف القطاعات.

ولفتت المحافظة إلى أنه يأتي على رأس المشروعات التى من المقرر أن يتم افتتاحها خلال عام 2024، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والتي سوف تشهد إنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار للسيارات ومحال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وممشى حضاري بطول المسار، إلى جانب رصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول 2.5 كم وعرض 70 متر.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالبدء في أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الحضارية والمراكز الخدمية والتجارية بالقطاعات المنتهي تغطيتها، بدءا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري على أن تكون الأعمال بنفس الجودة أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى بالكامل، مشددًا على ضرورة التأكيد على الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، مؤكدًا على متابعة نسب التنفيذ دوريًا وعدم السماح بأي تقصير.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم باستمرار تنفيذ أعمال التوسعة لمسار طريق المريوطية وتطبيق خط التنظيم والاستفادة من كافة المساحات لضمها لمسطح الطريق، مشددًا على عدم السماح بوجود أي تعديات وإشغالات أو سلالم مقامة بالمخالفة بمسار الطريق للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بطريق المريوطية.