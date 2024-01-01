الجفاف الشديد أكبر تحديات إسبانيا فى عام 2024 مع محاولات تقنين المياه

فاطمة شوقى

بدأت موجات الجفاف الشديدة فى إسبانيا عام 2023 سيناريو جديدا من المشاكل، ويخضع الإفتقار إلى إدارة الأمطار والمياه إلى تحليل مستمر من قبل الإدارات والخبراء، حيث أصبح الجفاف الشديد أكبر التحديات التى تواجه إسبانيا خلال العام الجديد 2024.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن الجفاف فى مالقة، يشكل أكبر الأزمات، حيث أدى إلى قطع المياه فى الصنابير ليلاً في العديد من المدن في الصيف الماضي، وفي جيرونا، حيث تم إطلاق ناقوس الخطر في 22 بلدية، نقطة الانطلاق لمحاولة تقنين المياه، وستنفذ كتالونيا إجراءات جديدة ابتداء من يناير وستحد من الاستخدام، نظرا لنقص الخزانات التى تظل أقل من 20% على الرغم من قدوم فصل الشتاء.

ويعتبر جفاف جيرونا، تاسع أكثر الكوارث المناخية تكلفة في العالم في عام 2023، ومع وجود خزانات تبلغ حاليًا 18٪ (كانت النسبة فى العام الماضي في هذا الوقت 40٪)، يجعل اتخاذ تدابير الإمداد ضروريًا في حالة عدم وصول المياه.

وبالمثل، تفرض مالقة حاليًا قيودًا على بيريانا، وسيديلا، وفيليز مالقة، والبورج، وبينامارجوسا، التي يغمرها خزان لا فينويلا، بنسبة 7٪ من سعتها الإجمالية.

ويشير خورخي أولسينا، مدير مختبر علم المناخ في جامعة أليكانتي، إلى أنه ينبغي اتخاذ التدابير في أوقات مثالية، عندما لا تكون المياه مشكلة: "يجب حل مشكلة الجفاف في سنوات الوفرة، ويشير الخبير إلى أنه في العام الماضي، كان عام الجفاف، وكان ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مشيرا إلى أن نقص الأمطار الذي تعاني منه إسبانيا يجب تعويضه من خلال إدارة جذرية وفعالة للمياه.

وتستند هشاشة الخزانات إلى هذه النقطة الثانية، وهي هدر المياه في أنشطة ليست ضرورية ولا ضرورية للنشاط الاقتصادي أو الصحي، وكذلك في الخطط الاستراتيجية المصممة قبل أن يصبح تغير المناخ مشكلة يومية.