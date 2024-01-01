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الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسى بتخصيص أراض للاستصلاح فى سيناء

الإثنين، 01 يناير 2024 01:23 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسى بتخصيص أراض للاستصلاح فى سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ــ محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة. 
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار  الرئيس السيسى رقم 457 لسنة 2023 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.






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