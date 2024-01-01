التحالف الوطنى يطلق مبادرة الخير لدعم الأسر الاكثر احتياجا فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شهدت منذ قليل مدينة وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة انطلاق مبادرة الخير التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى احتفالا ببدء العام الجديد.

وتضمنت فاعليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجا بالمناطق الصحراوية والنائية.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى أن هذه المبادرة هى باكورة المبادرات التنموى والخدمية بمحافظة البحيرة مع بداية العام الجديد والتى تستهدف كافة المواطنين الاكثر إحتياجا.

واضافت أن تم اختيار منطقة وادى النطرون الصحراوية لتوزيع المساعدات الإنسانية وذلك لإيصال رسالة محبة لاهالى هذه المناطق البعيدة عن العمران.

واوضحت عضو مجلس التحالف الوطنى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السياسى أطلقت عدة مبادرات تنموية بالمناطق الصحراوية، التى عانت طوال العقود الماضية من التهميش والحرمان خاصة مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة " ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق " من اهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور

وشهدت محافظة البحيرة فاعليات مبادرة "كتف بكتف" وهى احدث المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية.