البرلمان الليبيى يقرر تجريم سفر الطائرات والسفن الإسرائيلية عبر أراضيه

كتب: أحمد جمعة

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، إضافة بعض الأحكام القانون لقانون 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي، كما يحظر تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.

وقرر البرلمان الليبي منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.

وأكد البرلمان اللليبي تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به كل شخص مسؤول بالدولة الليبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل بها أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها مدنياً أو عسكرياً، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان بالذات أو بالواسطة، مع أي مسؤول أو شخص يعمل بالكيان الإسرائيلي، أو يمثله سياسياً أو أمنياً، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.

وحظر البرلمان الليبي على كل شخص ليبي سواء كان طبيعي أو معنوي المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الإسرائيلي، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو فني أو رياضي، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام مواد القانون.

تحديث:

يجرم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الصهيوني، كما يحظر تمكين حاملي جنسية الكيان الصهيوني من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية