اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يسمح لمواطني كوسوفو دخول أراضيه دون تأشيرة

الإثنين، 01 يناير 2024 06:34 م
الاتحاد الأوروبي يسمح لمواطني كوسوفو دخول أراضيه دون تأشيرة ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دخول قرار الاتحاد الخاص بالسماح لمواطني كوسوفو دخول دول الاتحاد دون تأشيرة، حيذ التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين.

وكتب بوريل على إكس: هذا يجلب فوائد كبيرة لكل من كوسوفو والاتحاد الأوروبي، أصبحت منطقة غرب البلقان بأكملها الآن مرتبطة بمنطقة شنجن من خلال تحرير التأشيرات".

و تدعو المفوضية الأوروبية منذ سنوات إلى تخفيف قواعد التأشيرات لكوسوفو في عام 2018، وقضت اللجنة بأن كوسوفو استوفت جميع متطلبات الأهلية، وقد وعارضت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي ذلك ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف بشأن مكافحة البلاد للجريمة والفساد.

 

 







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