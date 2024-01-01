الاتحاد الأوروبي يسمح لمواطني كوسوفو دخول أراضيه دون تأشيرة

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دخول قرار الاتحاد الخاص بالسماح لمواطني كوسوفو دخول دول الاتحاد دون تأشيرة، حيذ التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين.
وكتب بوريل على إكس: هذا يجلب فوائد كبيرة لكل من كوسوفو والاتحاد الأوروبي، أصبحت منطقة غرب البلقان بأكملها الآن مرتبطة بمنطقة شنجن من خلال تحرير التأشيرات".
و تدعو المفوضية الأوروبية منذ سنوات إلى تخفيف قواعد التأشيرات لكوسوفو في عام 2018، وقضت اللجنة بأن كوسوفو استوفت جميع متطلبات الأهلية، وقد وعارضت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي ذلك ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف بشأن مكافحة البلاد للجريمة والفساد.
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