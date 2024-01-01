اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 03:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية طعن شرطي في القدس

الإثنين، 01 يناير 2024 03:00 ص
الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية طعن شرطي في القدس الشرطه الاسرائيليه
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بإصابة عنصري شرطة إسرائيليين بجراح متوسطة وطفيفة، جراء عملية طعن قرب المنطقة الصناعية في مُستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن طواقم "نجمة داود" قدمت العلاجات لشرطيين وصفت حالتهما بالطفيفة، إذ عانيا جروحا طفيفة وكانا بوعيهما، فيما جرى "تحييد" المُنفذ، ما يشير إلى إصابته إصابة قاتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عناصر من الشرطة أطلقوا النار على مُنفذ عملية الطعن وأصابوه بجروح خطيرة، أحيل على إثرها إلى مُستشفى "شعاريه تسيدك".

 







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القدس




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