الأمم المتحدة: حمى الضنك تصيب 5 ملايين شخص بـ2023.. وتحذر من التفشى بـ2024

كتبت ـ هند المغرب

قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الإثنين، إنه منذ بداية عام 2023، تم الإبلاغ عن أكثر من 5 ملايين و5000 حالة وفاة لحمي الضنك في جميع أنحاء العالم بأكثر من 80 دولة، ووفق التقرير الأممي تم تحديد مستوى المخاطر العالمية على أنه مرتفع بسبب العدد الكبير من الأشخاص المعرضين للخطر (40٪ من سكان العالم)، وعدد وحجم تفشي المرض، وعواقب تغير المناخ، بما في ذلك ظاهرة النينيو المستمرة والأزمات الإنسانية المعقدة، وتغير المناخ. وتصاعد الوفيات المرتبطة بحمى الضنك، والافتقار إلى نهج متكامل لمنع تفشي حمى الضنك ومكافحتها.

وأشار التقرير، إلي القارة الأفريقية أنه منذ منتصف نهاية ديسمبر 2023 تم ابلاغ منظمة الصحة العالمية، عن ما مجموعه 171991 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، بما في ذلك 70223 حالة مؤكدة ومحتملة و753 حالة وفاة من 15 دولة (بنين وبوركينا فاسو وكابو فيردي وتشاد ونيجيريا) . كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، غينيا، مالي، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، وتوجو). وفي عام 2023، ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في المنطقة تسعة أضعاف مقارنة بعام 2019.

ولفت التقرير، إلي أنه لا تزال بوركينا فاسو هي الدولة الأكثر تضرراً، حيث تمثل 85% من الحالات المبلغ عنها و91% من الوفيات المسجلة فيما شهدت السنغال ومالي تفشيًا متزامنًا لحمى الضنك ، مما يسلط الضوء على مشكلة عدم الإبلاغ عن الحالات بسبب محدودية القدرة على الكشف المبكر والتشخيص التأكيدي في معظم البلدان والحاجة إلى استجابة متكاملة للفيروسات المفصلية .