الألعاب النارية تضيء سماء الإسكندرية احتفالا بالعام الجديد.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

احتفل مواطنون بالإسكندرية بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء عروس البحر المتوسط بمنطقة سموحة الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل. وتم تزيين الميادين ومداخل الشوارع بمنطقة سموحة بأشجار الكريسماس، والتي توافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بجوارها احتفالا بعيد الميلاد.

كما تزينت الأسواق بزينة الكريسماس لاستقبال العام بالبهجة والسرور وانتشار الزينة والأضواء المختلفة، وتتنافس المحلات والباعة فى شوارع عروس البحر المتوسط لجذب انتباه المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بجوارها.

ومن جانبه أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي. وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها فوار.