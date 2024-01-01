اليوم السابع
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الألعاب النارية تضيء سماء الإسكندرية احتفالا بالعام الجديد.. صور

الإثنين، 01 يناير 2024 12:39 ص
الألعاب النارية تضيء سماء الإسكندرية احتفالا بالعام الجديد.. صور الألعاب النارية فى الأسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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احتفل مواطنون بالإسكندرية بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء عروس البحر المتوسط بمنطقة سموحة الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل. وتم تزيين الميادين ومداخل الشوارع بمنطقة سموحة بأشجار الكريسماس، والتي توافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بجوارها احتفالا بعيد الميلاد.
 
 
كما تزينت الأسواق بزينة الكريسماس لاستقبال العام بالبهجة والسرور وانتشار الزينة والأضواء المختلفة، وتتنافس المحلات والباعة فى شوارع عروس البحر المتوسط لجذب انتباه المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بجوارها.
 
 
ومن جانبه أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي. وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها فوار.
 
الالعاب-النارية-تضي-سماء-الإسكندرية-براس-السنه
الالعاب النارية تضي سماء الإسكندرية براس السنه

العاب-نارية-في-الاحتفال-بالعام-الجديد-بالإسكندرية
العاب نارية في الاحتفال بالعام الجديد بالإسكندرية

العاب-نارية-في-سماء-الإسكندرية-الاحتفال-بالعام-الجديد
العاب نارية في سماء الإسكندرية الاحتفال بالعام الجديد

احتفال-الإسكندرية-برأس-السنة
احتفال الإسكندرية برأس السنة

الاحتفال-بالعام-الجديد-في-الإسكندرية
الاحتفال بالعام الجديد في الإسكندرية

الآلاف-يحتفلون-بالعام-الجديد-في.-الإسكندرية
الآلاف يحتفلون بالعام الجديد في الإسكندرية

 







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