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الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس المقبل على السواحل الشمالية

الإثنين، 01 يناير 2024 11:23 ص
الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس المقبل على السواحل الشمالية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة من الإثنين 01 يناير الى الخميس 04 يناير. 
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة مساء اليوم الإثنين الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساء على مناطق من الأسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة.
 
وحالة البحرين ، البحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.75 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين  : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.






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