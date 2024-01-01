اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يعلن عدم وجود إصابات بين مواطنيه جراء زلزال اليابان

الإثنين، 01 يناير 2024 05:36 م
الأردن يعلن عدم وجود إصابات بين مواطنيه جراء زلزال اليابان وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان صباح اليوم الاثنين، داعية المواطنين المقيمين في اليابان إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.


وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفيرالدكتور سفيان القضاة،في بيان صادر عن الوزارة، إن المديرية تتابع ومن خلال السفارة الأردنية في طوكيو، أوضاع المواطنين المقيمين والمتواجدين في اليابان، إثر وقوع الزلزال ، مضيفا "أن سفارتنا في طوكيو قامت بالتواصل مع ثلاثة مواطنين أردنيين مسجلين على قوائم السفارة ومقيمين في تلك المنطقة والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ".







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