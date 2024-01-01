اعرف ترتيب ظهور أعراض متغير JN.1 لكورونا.. تبدأ بالتهاب الحلق

كتبت فاطمة خليل

مع حلول فصل الشتاء، ينتشر بسرعة نوع فرعي جديد من فيروس كورونا وهو متغير JN.1، وفى هذا التقرير نتعرف على ترتيب ظهور أعراض متغيرات كورونا الجديدة ومنها متغير JN.1، بحسب موقع "kqed".

ما هي أكبر متغيرات فيروس كورونا المتداولة حاليًا؟

كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الصيف، مدفوعة بمتغير EG.5 – وهو البديل الأحدث لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا وقد أطلق البعض عبر الإنترنت بشكل غير رسمي على متغير EG.5 الجديد اسم "Eris".

بعد صيف EG.5، ظهر متغير فرعي أحدث ليصبح السلالة الأكثر انتشارًا HV.1. ولكن في شهر ديسمبر، يبدو أن متغيرًا فرعيًا آخر - يسمى JN.1 - ينتشر بشكل كبير.

قال الدكتور بيتر تشين هونج، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، إنه عندما تتعامل مع سلالات مثل HV.1 وJN.1، من المهم أن تتذكر أن كل متغير فرعي جديد ينتقل بسهولة أكبر.

قال تشين هونج: “في كل مرة يظهر متغير جديد في “شجرة حياة فيروس كورونا”، يجب أن يكون له في جوهره قوة خارقة تجعله أقوى من البقية وهذه القوة هي قابلية الانتقال بشكل عام."

وبصرف النظر عن قدرته على العدوى، قال مركز السيطرة على الأمراض أنه "لا يوجد دليل على أن JN.1 يمثل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة مقارنة بالمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًاو"لا يوجد مؤشر على زيادة خطورة JN.1 في هذا الوقت".

ما هي أعراض متغيرات فيروس كورونا الحالية؟

لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي أعراض غير متوقعة لأي من JN.1 أو HV.1 - إنها نفس أعراض كورونا التي اعتدت أن تسمع عنها من المتغيرات السابقة

ترتيب أعراض متغيرات كورونا الحالية

قال تشين هونج: "مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، تبدأ العديد من الحالات بالتهاب في الحلق، يليه احتقان وسعال جاف ومن هناك، "قد تنضم أيضًا الأعراض الأخرى - الصداع وسيلان الأنف وآلام العضلات والإسهال أو اضطراب المعدة والحمى وفقدان حاسة الشم ".

إن خصائص الشخص المصاب يمكن أن تشكل أيضًا الأعراض التي يعاني منها، الشخص الذي يبلغ من العمر 75 عامًا أو أكثر أو الشخص الذي يعاني من ضعف المناعة ولم يتلق لقاح كورونا الجديد "قد يعاني من ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس."

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، هذه هي القائمة الكاملة للأعراض المحتملة للمتغيرات الجديدة:

- حمى أو قشعريرة

- سعال

- ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

- تعب

- آلام في العضلات أو الجسم

- صداع

- فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

- إلتهاب الحلق

- احتقان أو سيلان الأنف

- الغثيان أو القيء

- إسهال.