استمرار فتح باب التقدم لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

تواصل اللجنة المختصة بترشيح العمداء لكليات ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتى انطلقت يوم السبت 30 ديسمبر وتستمر حتى 4 يناير المقبل.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارى رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية، التقدم بالأوراق المطلوبة، وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.