استشارى نفسى: الشمس وضوء النهار أفضل علاج لاكتئاب الشتاء

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن أفضل علاج للاكتئاب الذى يصيب بعض الأشخاص خلال فصل الشتاء هو العلاج بالضوء ويكون ذلك من خلال التعرض لأشعة الشمس وضوء النهار يوميًا.

وأوضح أن التعرض للشمس يزيد إنتاج الجسم لفيتامين د المسئول عن تحسين وتعزيز الحالة المزاجية وزيادة النشاط والحيوية لدى الشخص.

وتابع قائلا: إنه فى فصل الشتاء يقل تعرضنا للشمس وبالتالي يقل مستوى فيتامين د لدينا ويحدث الاكتئاب الموسمي وللتغلب على هذه الحالة يجب الحرص على تعريض نفسك للشمس يوميًا مع تناول مكملات فيتامين د لتعويض نقصه فى الدم.

وأضاف أنه فى بعض الحالات قد تحتاج لأدوية مضادات الاكتئاب، لأن مستوى هرمون السيروتونين والدوبامين يقل فى المخ والأدوية تضبط نسبة هذه الهرمونات وبالتالي تشعر بتحسن المزاج.

وأوضح أن أي حزن وتقلب فى المزاج لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اكتئاب الشتاء، حيث يجب أن تستمر أعراض الحزن وفقدان الشغف فى القيام بالأشياء التى تحبها مثل هواية ما، لفترة أسبوعين على الأقل حتى نشخصها على أنها أعراض اكتئاب موسمي.

وأكد استشارى الطب النفسي أن الاكتئاب الموسمي يسبب زيادة تناول الطعام لدى بعض الأشخاص، خاصة الكربوهيدرات أو الطعام غير الصحي، وهى طريقة جسمك للتغلب على نقص السيروتونين بالمخ فيعوض ذلك بتناول الكربوهيدرات التى تزيد السيروتونين وتحسن مزاجك بعد تناول الطعام فى الشتاء.

وأضاف أنه مع تغير الفصول يحدث خلل في الساعة البيولوجية وهو ما يزيد من شعورنا بالاكتئاب الموسمي.