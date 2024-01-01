اليوم السابع
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إيقاف بناء مخالف بمنطقة الإصلاح فى حي المنتزة ثان بالإسكندرية

الإثنين، 01 يناير 2024 12:35 م
إيقاف بناء مخالف بمنطقة الإصلاح فى حي المنتزة ثان بالإسكندرية البناء المخالف
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف من المهد، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
 
وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.
 
وفى هذا الصدد، وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، وحدة التدخل السريع بالحى ومهندسي وممثلي الإدارة الهندسية، توجهت حملة  لإزالة أعمال بناء مخالف، بمنطقة الإصلاح ،وتبين وجود أعمال  شدة خشبية بالدور الأول علوي، تم إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على خلاطة، جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
إيقاف بناء مخالف بمنطقة الإصلاح بحي المنتزة بالإسكندرية
إيقاف بناء مخالف بمنطقة الإصلاح بحي المنتزة بالإسكندرية

إيقاف وازالة بناء مخالف بحي المنتزة بالإسكندرية
إيقاف وازالة بناء مخالف بحي المنتزة بالإسكندرية

 







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البناء المخالف

حي المنتزة ثان

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