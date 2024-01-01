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إعلام إسرائيلى: سقوط صاروخ في مطار بن جوريون

الإثنين، 01 يناير 2024 12:44 ص
إعلام إسرائيلى: سقوط صاروخ في مطار بن جوريون صواريخ - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخا سقط في مطار بن جوريون، الليلة، بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على تل أبيب.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، وابلا الصواريخ على تل أبيب في اللحظات الأولي من العام الجديد 2024.

وقالت الفصائل في بيان اليوم الإثنين: "قصفنا تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز إم 90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ86 على التوالي بقصف جوي ومدفعي مكثف لمناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه، في ظل استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال.

 

 







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