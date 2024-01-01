اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الإثنين، 01 يناير 2024 10:52 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم انقلاب سيارة ميكروباص - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالى

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أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين غلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 







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