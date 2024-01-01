إصابة 5 عمال فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 عمال اليوم بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، على الطريق الإقليمى، نزلة حنيفا اتجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الإقليمى، نزلة حنيفا اتجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.