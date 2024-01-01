إصابة 5 أشخاص نتيجة حادث تصادم سيارتين بدار السلام فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى ومستشفى سوهاج الجامعى، 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع مصادمة بين سيارتين بناحة الدناقلة الشيخ جامع دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى أجرة بطريق دائر السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، ووجود مصابين، تم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص عقب الإنتقال تبين وقوع مصادمة بين سيارة ملاكى وأخرى أجره على الطريق بسبب التخطى الخطأ والسرعة الزائدة نتج عن الحادث إصابة كلا من ع . خ . م 59 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمني، واشتباه ما بعد الارتجاج، وط . ع . خ 11 سنة باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وم . ع . خ 21 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وم . أ . ك 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وش . ـ . م 38 سنة باشتباه كسر بالزراع الأيمن جروح متفرقة بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم 3 مصابين لمستشفى دار السلام المركزى، ومصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق شئونها.