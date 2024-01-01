إصابة 231 شخصا جراء انفجارات الألعاب النارية فى الفلبين

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات جراء استخدام الألعاب النارية فى احتفالات العام الجديد خلال الأيام الماضية إلى 231 إصابة.



وذكرت شبكة "إيه بى إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات سجلت 116 إصابة في ليلة العام الجديد وحدها؛ وقع 49% منها في العاصمة مانيلا، مشيرة إلى أن عدد من تعرضوا لعمليات بتر للأطراف جراء الإصابات ارتفع إلى 11 شخصا.



وكان أصغر الضحايا يبلغ من العمر 11 شهرا فقط وتعرض لحروق بالوجه والعين اليمني، وذلك في ظل استمرار السلطات الفلبينية في تحذير المواطنين من استخدام الألعاب النارية الخطرة وترك استخدامها للعروض الاحترافية.



وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات حتى 4 يناير الجاري إذ تتوقع أن تستمر الإصابات في التوافد على المؤسسات الطبية نظرا لشيوع استخدام الألعاب النارية بين المواطنين.



