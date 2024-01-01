اليوم السابع
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إصابة 13 شخصًا فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالعين السخنة

الإثنين، 01 يناير 2024 06:57 م
إصابة 13 شخصًا فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالعين السخنة إسعاف - أرشيفية
السويس - السيد فلاح

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اصيب 13 شخصًا فى تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل بطريق العين السخنة اتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس بلاغًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف محافظه السويس وقوع حادث تصادم سيارهطة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق العين السخنة باتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس، وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.

 







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