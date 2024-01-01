إصابة 11 شخصا فى حادث سير بطريق بنى سويف الزراعى

أصيب 11 شخصا، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف ،إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مركز ناصر شمال المحافظة، .

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من حنان حسين محمد هديب 53 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومالك وحيد سعيد 14 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورودينا أشرف سعيد 11 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان علي هديب 35 سنة مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وريتاج أشرف سعيد 15 سنة، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، شريف اشرف سعيد 15 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف عبد الرحمن أشرف سعيد 15 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى أشرف سعيد 13 سنة

مصابا بجروح وسحجات متفرقة، وآدم أشرف سعيد 25 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء رمضان مجاورة 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد أنور إبراهيم 28 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.