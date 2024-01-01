اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى

الإثنين، 01 يناير 2024 10:32 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى حادث مروري - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
فور تلقى البلاغ من الخدمات الأمنية أعلى الطريق السياحى فى الهرم بوجود مصادمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
 
 






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