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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف

الإثنين، 01 يناير 2024 10:23 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى الصف، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
وفور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالصف وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 






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