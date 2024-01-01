اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 03:50 م
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إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 01 يناير 2024 03:35 م
إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي قليوب وشبين القناطر.
 
وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه شملت المتابعة مراكز شباب "بلقس وكوم أشفين وناي وطنان وجزيرة النجدي والزهويين ونوى وعرب صبيح"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها لتقديم أفضل خدمة للشباب.
 
وتمت متابعة مراكز شباب "عزبة الجندي والإصلاح الزراعي وزاوية النجار بقليوب، وتبين أنهم مغلقين في أوقات العمل الرسمية، بينما وجد مركز شباب ميت حلفا مفتوح بدون عاملين، وتابعت اللجنة أكاديمية كرة القدم ببلقس وتدريب اللياقة البدنية بكوم أشفين.
 
ومن ناحيته أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين عن المراكز قي أوقات العمل الرسمة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار عمليات المتابعة الميدانية للمراكز على مستوى المحافظة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرصا على انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمترددين.






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