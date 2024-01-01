أمسيات وورش حكى وورش فنية متنوعة لدعم الأطفال بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، على مدار الأيام الماضية، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم"، أوضح خلالها العادلى حسان مسؤول الفرع، أهمية التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة، والصعوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على التعليم، وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي"، حاضرتها إيفون إيليا مسئولة القصر، متحدثة عن تعريف الذكاء الاصطناعى، وخصائص انظمته ومميزات وسلبيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات مجاله، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" الأمن القومى فى ظل الصراع القومي" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول القصر، موضحًا مفهوم الأمن القومى، وإشكالية الحفاظ على الأمن القومى فى ظل الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، وتغيير ايديولوجية مفهوم الأمن القومى، وأقامت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى عدة قصائد بعنوان" الصمت، لقلبى، جلست وحدى، إحساس، أشياء"، وكذلك أعد المركز الحضرى عرض إنشاد دينى بعنوان "محمد حياته يوم الغار حمامة" ألقاها عوض الله محمد.

وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "شادى الكذاب" أداء نيرمين البير وهناء عباس، وأعد قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس بعنوان "بر الوالدين" اداء هند مصطفى، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "كن قويا" تضمنت القصة عدة عناصر منها، عدم الكسل والخمول، ورضى الوالدين، والعمل عبادة، ونصيحة الأب واجب اطاعتها، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكى قصة بعنوان "أنا أحب النظام" من إصدارات موموشو الثقافية نفذتها هناء يونس ألقتها الطفلة دنيا أحمد، نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها حجاجية خيرى، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



مسرح عرائس لدعم الأطفال بالأقصر



محاضرات ثقافية وأمسيات وورش حكى وورش فنية متنوعة لدعم الأطفال