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أعمال عنف في ألمانيا خلال احتفالات رأس السنة والشرطة تعتقل العشرات.. صور

الإثنين، 01 يناير 2024 01:11 ص
أعمال عنف في ألمانيا خلال احتفالات رأس السنة والشرطة تعتقل العشرات.. صور اعمال عنف فى المانيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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اندلعت أعمال شغب خطيرة في العاصمة الألمانية برلين ومدن ألمانية أخرى، خلال احتفالات رأس السنة 2024، وفق بيان للشرطة الألمانية اليوم الإثنين.

وألقت الشرطة القبض على العديد من الأشخاص وهم يملأون الزجاجات بالبنزين ويضعون قصاصات من القماش فيها، استعدادا لإلقائها في الشوارع.

وقبل منتصف الليل، ألقت شرطة برلين القبض مؤقتا على أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء المدينة بسبب الألعاب النارية الخطيرة وغيرها من الانتهاكات.

وتتوقع الشرطة ورجال الإطفاء أيضًا حدوث أعمال شغب و"هجمات واسعة النطاق بالمفرقعات النارية على المحتفلين الآخرين وضباط الشرطة والمسعفين".

ووعد رئيس نقابة الشرطة، يوخن كوبيلكي، بأنه سيتم "نشر أعداد كبيرة من الأفراد" في المواقع بالنقاط الساخنة من أجل منع اندلاع أعمال عنف مثل العام الماضي.

وبالأمس، أعلنت الشرطة الألمانية، توقيف 3 أشخاص يشتبه فى تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة، وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هى سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

 
مبنى مشتعغل
مبنى مشتعل

 

شوارع برلين
شوارع برلين

 

اعتقال ألماني
اعتقال ألماني

 

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

 

 

 

 







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