أسوشيتدبرس: الديمقراطية الأمريكية تغلبت على تحديات كبرى وتواجه اختبارا جديدا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن على مدار السنوات الثلاثة الماضية، تعرضت الديمقراطية الأمريكية لعدة اختبارات غير مسبوقة منذ عقود.

وحاول الرئيس ترامب أن يلغى نتيجة انتخابات، وقام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول لوقف التصديق على فوز منافسه فى الانتخابات، وشن مؤيدو هذا الهجوم حملة ضد مكاتب الانتخابات المحلية، وطاردوا المديرين المخضرمين ودفعوا الولايات المحافظة لتمير قنوات جديد بما يجعل التصويت أصعب.

وفى نفس الوقت، فإن السنوات الثلاثة الماضية أثبت ان الديمقراطية الأمريكية كانت صامدة.

وفشلت محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، وعرقلته الضوابط والتوازنات الخاصة بالنظام الدستورى، ويواجه الآن اتهامات على المستوى الفيدرالي وفى الولايات بسبب هذه المحاولات. ثم تدخل الماخبون. وفى كل الولايات الرئيسية فى انتخابات الرئاسة، رفضوا كل المرشحين الذين دعموا مزاعم ترامب بشأن سرقة الانتخابات وكانوا يترشحون لمناصب على مستوى الولايات.

وتقول جوانا ليدجايت، المسئول التنفيذي الرئيسى للولايات المتحدة، التي تتعقب من يرفضون التسليم بشرعية انتخابات الرئاسية لعام 2020، إن الناخبين قد تقدموا للدفاع عن الديمقراطية على مدار السنوات القليلة الماضية. وقام المسئولون فى الولايات وعلى المستوى المحلى بمهمة هائلة لحماية الانتخابات الحرة والنزيهة.

لكن بالنسبة لليدجايت والعاملين فى مجال الدفاع عن الديمقراطية، يرون أن هناك اختبارا كبيرا فى عام 2024.

ويخوض ترامب سباق الترشح للبيت الأبيض مجددا، وهيمن على السباق التمهيدى الجمهورى مع اقتراب أولى مراحل التصويت. وقد دعا إلى العفو عمن تمت ملاحقته بسبب هجوم 6 يناير، ولا يزال مصرا على أن انتخابات 2020 قد سرقت منه، ويقول إنه سيستخدم الحكومة الفيدرالية للسعى للانتقام من اعدائه السياسيين.

واستخدم ترامب خطابا سلطويا بشكل متزايد مع خوضه سباق الترشح الجمهورى، ولو فاز، فإن حلفائه يخططون لزرع الموالين فى المناصب الحكومية، بحيث لا يعيق النظام البيروقراطى خطط ترامب المحافظة بنفس الطريقة التي حدثت خلال فترته السابقة.